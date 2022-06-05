Лидер СРЗП Миронов: Донбасс войдёт в состав РФ очень скоро

Донбасс войдёт в состав России в ближайшем времени, об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов. Об этом пишет РИА Новости.

Миронов сообщил, что обсудил с главой ЛНР Леонидом Пасечником ход спецоперации.

«Даже не сомневаюсь, что Донбасс войдёт в состав Российской Федерации уже очень скоро», — заявил лидер партии. Он также добавил, что ЛДНР — это исторически русская земля, которая без сомнений войдёт в состав России «очень скоро», возможно, будет под другим названием, но на территории РФ.