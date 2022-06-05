Лидер СРЗП Миронов: Донбасс войдёт в состав РФ очень скоро

Аргументы Недели → Самое читаемое
Путин: если Запад станет поставлять Украине ракеты большей дальности, РФ будет бить по тем объектам, которые пока не трогает
- #ЗАУГЛОМ Шведы и финны готовят вторую Полтавскую битву на Украине
- 13:50 Китай успешно осуществил запуск пилотируемого «Шэньчжоу-14» с тремя тайконавтами на борту
- 13:47 Политолог Владимир Брутер предположил, что Польша оккупирует Украину, но без утраты государственности
- 13:09 Российская авиация в ходе воздушного боя в районе Славянска сбила украинский истребитель МиГ-29
- 13:07 Виталий Кличко сообщил о взрывах в Дарницком и Днепровском районах Киева