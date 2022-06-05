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Лидер СРЗП Миронов: Донбасс войдёт в состав РФ очень скоро

, 11:30 Источник: РИА Новости

Лидер СРЗП Миронов: Донбасс войдёт в состав РФ очень скоро
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Донбасс войдёт в состав России в ближайшем времени, об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов. Об этом пишет РИА Новости. 
Миронов сообщил, что обсудил с главой ЛНР Леонидом Пасечником ход спецоперации.
«Даже не сомневаюсь, что Донбасс войдёт в состав Российской Федерации уже очень скоро», — заявил лидер партии. Он также добавил, что ЛДНР — это исторически русская земля, которая без сомнений войдёт в состав России «очень скоро», возможно, будет под другим названием, но на территории РФ.
Ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция Вооруженных сил РФ на Украине достигла определенных результатов, и будет продолжена до выполнения всех поставленных задач.

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