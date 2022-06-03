Кремль: за 100 дней спецоперации на Украине ВС РФ удалось добиться определённых результатов в защите жителей Донбасса

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3 июня 2022, 14:20 Источник: Интерфакс

В Мариуполе работают волонтеры, фото: /vk.com/dnr_online_su

Специальная военная операция Вооруженных сил РФ на Украине достигла определенных результатов, и будет продолжена до выполнения всех поставленных задач. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 3 июня, рассказал о результатах 100 дней спецоперации по защите жителей ДНР и ЛНР.

Официальный представитель Кремля на брифинге напомнил, что одной из главных целей начавшейся 24 февраля 2022 года спецоперации является защита людей в республиках Донбасса.

По словам Пескова, в плане обеспечения их защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты, от пронацистски настроенных украинских военных и от националистов освобождены многие села, поселки и города. В освобожденных населенных пунктах обеспечена возможность перехода к обустройству мирной жизни. "Эта работа будет продолжаться до тех пор, когда все цели СВО будут достигнуты", - подчеркнул он.