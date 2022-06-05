Эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа: решение Байдена отправить РСЗО Украине грозит безопасности всего мира

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5 июня 2022, 07:10 Источник: РИА Новости

Kento Nara/Geisler-Fotopress, фото: globallookpress.com

Эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа назвал решение президента США Джозефа Байдена отправить американские системы залпового огня HIMARS на Украину угрозой для международной безопасности.

Статья Семпа по этой теме опубликована в издании American Thinker. В США уверены, что Украина не применит РСЗО, если пришлет Украина, для ударов по России. Об этом заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.

Фрэнсис Семпа напомнил, что сначала Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты для ударов по России, но буквально через несколько дней поменял свое мнение и объявил о решении "обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами".

Как предполагает эксперт, во время военного конфликта такая неразбериха может стать откровенно опасной. Семпа напомнил слова представителя администрации Байдена, заявившего, что РСЗО HIMARS смогут "поражать цели на удалении до 80 километров". Он считает, что "украинские военные получат эти ракетные системы, ничто не помешает им поражать цели на российской территории".

По информации публициста, Байден поменял решение сразу после того, как США поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Семпа напомнил слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что при вступлении этих стран в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики говорить больше нельзя.

"Остается гадать, чем все это закончится", — заключил эксперт и призвал Байдена "не дразнить русского медведя".

Американский дипломат Мэтью Брайз ранее заявил, что если Киев применит американские системы залпового огня HIMARS для ударов по целям в России, поставки вооружений Украине прекратятся.