Начальник штабов армии США Милли: учения Baltops 22 продемонстрируют солидарность НАТО со Швецией и Финляндией

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4 июня 2022, 17:15 Источник: ТАСС

Десантный корабль США USS Kearsarge, Helena Landstedt/globallook.com

Для НАТО важно продемонстрировать солидарность со Швецией и Финляндией, которые недавно подали заявки на вступление в альянс. Это и будет сделано в ходе учений Baltops 22, заявил в субботу на пресс-конференции в Стокгольме председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Крупнейшие в Северной Европе учения НАТО начнутся в воскресенье и продлятся до 17 июня. В них примет участие 14 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия.

Пресс-конференция, посвященная началу учений, прошла на американском десантном корабле USS Kearsarge. По словам генерала Милли, «судно такого размера впервые проходит по Стокгольмскому архипелагу».

«В этом году все по-другому, учитывая контекст <...>. Для стран НАТО важно проявить солидарность со Швецией и Финляндией после подачи заявки в альянс», - сказал Милли. Он также заметил, что вступление Финляндии и Швеции значительно усилит позиции НАТО в Балтийском регионе.



