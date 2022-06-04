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В Балтийском море пройдут крупнейшие в Северной Европе международные учения НАТО

, 16:17 Источник: "Интерфакс"

В Балтийском море пройдут крупнейшие в Северной Европе международные учения НАТО
Учения Baltops-2020, COVER Images/globallook.com

Крупнейшие в Северной Европе международные военные учения НАТО Baltops пройдут в Балтийском море с 5 по 17 июня, сообщило в субботу Минобороны Латвии. Его цитирует агентство BNS.

Как пишет агентство, в учениях примут участие 14 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия, которые недавно подали заявки на вступление в альянс.

Начнутся учения в Стокгольме, затем будут проведены тактические маневры в Балтийском море и в воздушном пространстве региона. Заключительная часть пройдет в Киле (Германия).

По сообщению Минобороны Латвии, в учениях будет задействовано более 4 тысяч солдат, морской десант, порядка 40 кораблей и 60 самолетов.

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