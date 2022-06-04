Минобороны России: украинские националисты при отступлении подожгли деревянный скит Святогорской лавры в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

4 июня 2022, 15:33

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинские националисты при отступлении подожгли деревянный скит Святогорской лавры, расположенной на территории Донбасса. Об этом, как передает ТАСС, заявили в министерстве обороны Российской Федерации.

«Украинские националисты при отступлении подожгли деревянный скит Святогорской лавры, заявили в Минобороны РФ. Вооруженные силы России не ведут боевых действий в районе Святогорского историко-архитектурного заповедника, отмечают в ведомстве», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее в субботу сообщалось, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в ходе встречи с немецким министром обороны Кристиной Ламбрехт попросил предоставить киевской стороне подлодки.