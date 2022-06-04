Один человек погиб в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Виргиния

На вечеринке в американском округе Честерфилд в штате Виргиния была открыта стрельба. Согласно последней информации сотрудников местной полиции, в результате случившегося погиб один человек.
В правоохранительных органах утром в субботу, 4 июня, сообщили, что пятеро присутствовавших на вечеринке во время стрельбы получили ранения. У одного из них сломана рука. Данных о подозреваемых в совершении нападения к настоящему моменту не поступало.
Ранее сегодня стало известно, что на одну из больниц Лос-Анджелеса напал вооруженный ножом человек. Пострадали две медсестры и врач.