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Один человек погиб в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Виргиния

, 09:14 Источник: РИА "Новости"

Один человек погиб в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Виргиния
машина полиции, Matthis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/2438244/

На вечеринке в американском округе Честерфилд в штате Виргиния была открыта стрельба. Согласно последней информации сотрудников местной полиции, в результате случившегося погиб один человек.

В правоохранительных органах утром в субботу, 4 июня, сообщили, что пятеро присутствовавших на вечеринке во время стрельбы получили ранения. У одного из них сломана рука. Данных о подозреваемых в совершении нападения к настоящему моменту не поступало.

Ранее сегодня стало известно, что на одну из больниц Лос-Анджелеса напал вооруженный ножом человек. Пострадали две медсестры и врач.

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