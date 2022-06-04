Три человека получили ножевые ранения в результате нападения на больницу в Лос-Анджелесе

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4 июня 2022, 08:00 Источник: РИА "Новости"

место преступления, kat wilcox: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/923681/

В одной из больниц Лос-Анджелеса неизвестный, вооруженный ножом, напал на людей и забаррикадировался в палате. Согласно последним данным полиции города, в результате случившегося пострадали три человека.

Установлено, что ножевые ранения получили сотрудники медицинского учреждения – врач и две медсестры. В настоящий момент им оказывают всю необходимую помощь.

Нападавший задержан. На месте происшествия находятся детективы, которые проведут расследование и выяснят точные причины и обстоятельства случившегося.