Три человека получили ножевые ранения в результате нападения на больницу в Лос-Анджелесе

В одной из больниц Лос-Анджелеса неизвестный, вооруженный ножом, напал на людей и забаррикадировался в палате. Согласно последним данным полиции города, в результате случившегося пострадали три человека.
Установлено, что ножевые ранения получили сотрудники медицинского учреждения – врач и две медсестры. В настоящий момент им оказывают всю необходимую помощь.
Нападавший задержан. На месте происшествия находятся детективы, которые проведут расследование и выяснят точные причины и обстоятельства случившегося.