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Скоростной поезд сошел с рельсов из-за оползня на юге Китая

, 08:37 Источник: Центральное телевидение Китая

Скоростной поезд сошел с рельсов из-за оползня на юге Китая
железная дорога, Pixabay: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/163856/

В субботу, 4 июня, на юге Китая скоростной поезд сошел с рельсов из-за внезапного оползня. Согласно последней информации местных журналистов, в результате случившегося погиб машинист.

Установлено, что скоростной поезд D2809 следовал из города Гуйян в Гуанчжоу, когда перед въездом в туннель недалеко от станции Жунцзян состав попал под оползень. С рельсов сошли седьмой и восьмой вагоны. 

В результате аварии смертельные травмы получил машинист, пострадали по меньшей мере восемь человек. Еще 136 пассажиров были оперативно эвакуированы.

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