Скоростной поезд сошел с рельсов из-за оползня на юге Китая

В субботу, 4 июня, на юге Китая скоростной поезд сошел с рельсов из-за внезапного оползня. Согласно последней информации местных журналистов, в результате случившегося погиб машинист.
Установлено, что скоростной поезд D2809 следовал из города Гуйян в Гуанчжоу, когда перед въездом в туннель недалеко от станции Жунцзян состав попал под оползень. С рельсов сошли седьмой и восьмой вагоны.
В результате аварии смертельные травмы получил машинист, пострадали по меньшей мере восемь человек. Еще 136 пассажиров были оперативно эвакуированы.