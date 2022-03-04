Оползень разрушил водовод в Сочи, без питьевой воды остались более 10 тысяч жителей Лоо, Дагомыса

Аргументы Недели → Общество 13+

4 марта 2022, 14:23 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Оползень в пятницу разрушил водовод в Сочи. Перебои с питьевой водой могут испытывать более 10 тысяч жителей, проживающих в поселках Лоо, Сергей-Поле и Дагомыс, а также по улицам 72 км 73 км и в микрорайоне Шаумяновка.

Оперативные коммунальные службы Сочи проводят аварийно-восстановительные работы на разрушенном опелзнем магистральном водоводе. Пресс-служба МУП Сочи "Водоканал" сообщили, что в поселке Дагомыс по улице Декабристов произошла подвижка грунта, которая вызвала разрушающее давление на пролегающие подземные коммуникации. В результате на участке магистрального водовода диаметром 700 мм произошел порыв.

Вырывающаяся под высоким давлением вода вызывает локальное подтопление территории. Водопровод перекрыт для ремонта. При сложности рельефа местности применение тяжелой спецтехники исключено.

Ликвидировать нештатную ситуацию планируется к 20:00 по московскому времени. Обеспечение населения питьевой водой будет организовано.

Во всех районах Большого Сочи в среду, второго марта, вечером произошло землетрясение магнитудой до пяти баллов.