Во всех районах Большого Сочи второго марта вечером произошло землетрясение магнитудой до пяти баллов

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3 марта 2022, 08:19

фото: pixabay.com

Во всех районах Большого Сочи в среду, второго марта, вечером произошло землетрясение магнитудой до пяти баллов. По данным регионального управления МЧС РФ, землетрясение зафиксировали в 22.56 в 21 километре от центра Сочи. Магнитуда составила 3,8 (приблизительно 4-5 баллов).



По словам жителей курортного города, землетрясение ощутили в Центрально районе, жители улиц Навагинской, Островского, в микрорайонах Макаренко, КСМ, Ареда, Лоо, Мацеста. И в Дагомысе. Жители Адлера и Сириуса никаких толчков не ощутили, - пишет портал «СочиСтрим».

По данным МЧС, в результате землетрясения никто не пострадал. Разрушений нет. Силы и средства МЧС России и оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Сочи обследуют социально значимые объекты города.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Сочи ожидается ухудшение погоды - местами сильные дожди, ливни с грозами, усиление ветра до 15-18 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности.