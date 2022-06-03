Посол ЛНР Мирошник сообщил о зачистке украинских военных на заводе «Азот» в Северодонецке и стрелковых боях на окраинах Лисичанска

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3 июня 2022, 11:47

Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник сообщил о зачистке украинских военных на заводе «Азот», расположенном в Северодонецке, и стрелковых боях на окраинах Лисичанска. Соответствующую публикацию дипломат разместил в своем Telegram-канале.

Мирошник написал со ссылкой на местное население, что союзные войска в настоящий момент полностью контролируют городскую застройку Северодонецка.

«Идет зачистка городских окраин и территории северодонецкого химического объединения “Азот”», — добавил автор поста.

По его словам, «зачистка идет планово и методично, никакой второй “Азовстали” тут не будет».

Посол также отметил, что «на окраинах Лисичанска уже идут стрелковые бои».

Ранее в пятницу сообщалось, что силы России и ДНР отразили попытку прорыва обороны республики киевскими военными в районе донецкого поселка Нью-Йорк.