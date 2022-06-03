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Силы России и ДНР отразили попытку прорыва обороны республики военными Украины в районе донецкого поселка Нью-Йорк

, 10:59

Силы России и ДНР отразили попытку прорыва обороны республики военными Украины в районе донецкого поселка Нью-Йорк
Военные, MOD Russia / globallookpress.com

Силы России и ДНР отразили попытку прорыва обороны республики украинскими военными в районе донецкого поселка Нью-Йорк (Новгородское). Соответствующую информацию распространила Народная милиция ДНР.

«В результате совместных действий военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации отражена попытка прорыва противником нашей обороны в районе н.п. Новгородское. Умелыми действиями подразделений ДНР уничтожены две БМП, грузовой автомобиль и до двадцати человек личного состава», — указывается в утренней сводке, появившейся в Telegram-канале Народной милиции.

Как сообщалось ранее в пятницу, командир батальона ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба отметил, что киевские силовики чаще спасаются бегством, чем сдаются в плен.

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