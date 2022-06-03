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Политолог Александр Маркин: падение уровня жизни заставит Запад отказаться от антироссийских санкций через несколько месяцев

, 11:45

Политолог Александр Маркин: падение уровня жизни заставит Запад отказаться от антироссийских санкций через несколько месяцев
фото из открытых источников

Политолог Александр Маркин выразил мнение, что падение уровня жизни заставит страны Запада отказаться от антироссийских санкций через несколько месяцев, к будущей зиме.

Маркин прокомментировал статью аналитика британского издания The Guardian Ларри Эллиотта, написавшего, что Россия выигрывает экономическую войну, которую три месяца назад развязал против нее Запад, - информирует ФБА «Экономика сегодня».

Ларри Эллиотт отметил: теперь стало очевидно - ограничения не работают так, как должны были, поскольку цены на российские газ и нефть только выросли, а национальная валюта продолжает укрепляться.

Кандидат политических наук Александр Маркин говорит, что санкционный удар Запада по экономике России не мог пройти бесследно, санкции затронули все секторы, в том числе банковский и промышленный. Как отметил эксперт, сейчас ситуация намного лучше, чем была полтора-два месяца назад. По информации политолога, «рубль укрепился, программа импортозамещения запущена, новые партнеры найдены, инфляция замедляется», а в странах Евросоюза уровень жизни падает и, скорее всего, рост цен побьет многолетний максимум.

По прогнозу Маркина, США и ЕС начнут отказываться от первых санкций зимой 2023 года.

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