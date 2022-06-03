Политолог Александр Маркин: падение уровня жизни заставит Запад отказаться от антироссийских санкций через несколько месяцев

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3 июня 2022, 11:45

фото из открытых источников

Политолог Александр Маркин выразил мнение, что падение уровня жизни заставит страны Запада отказаться от антироссийских санкций через несколько месяцев, к будущей зиме.

Маркин прокомментировал статью аналитика британского издания The Guardian Ларри Эллиотта, написавшего, что Россия выигрывает экономическую войну, которую три месяца назад развязал против нее Запад, - информирует ФБА «Экономика сегодня».

Ларри Эллиотт отметил: теперь стало очевидно - ограничения не работают так, как должны были, поскольку цены на российские газ и нефть только выросли, а национальная валюта продолжает укрепляться.

Кандидат политических наук Александр Маркин говорит, что санкционный удар Запада по экономике России не мог пройти бесследно, санкции затронули все секторы, в том числе банковский и промышленный. Как отметил эксперт, сейчас ситуация намного лучше, чем была полтора-два месяца назад. По информации политолога, «рубль укрепился, программа импортозамещения запущена, новые партнеры найдены, инфляция замедляется», а в странах Евросоюза уровень жизни падает и, скорее всего, рост цен побьет многолетний максимум.

По прогнозу Маркина, США и ЕС начнут отказываться от первых санкций зимой 2023 года.