Мизинцев сообщил, что украинские боевики удерживают мирных жителей в Зеленодольске Днепропетровской области

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2 июня 2022, 21:53 Источник: РИА Новости

начальник НЦУО РФ Mихаил Мизинцев, фото: МOD Russia/via Globallookpress.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в четверг вечером сообщил о том, что боевики украинских националистических формирований удерживают мирных жителей в Зеленодольске Днепропетровской области.

По информации Мизинцева, украинские националисты препятствуют возращению людей в свои дома в освобожденные российскими войсками села Высокополье и Новопетровку Херсонской области.

Как рассказал российский генерал, попытки мирных граждан самостоятельно выехать из Зеленодольска жестко пресекаются. Боевики подвергают граждан физическому насилию, отнимают у них ценные вещи и личные автомашины.

Мизинцев уточнил, что вырваться из блокированного националистами города смогли только отдельные граждане.

Населенные пункты Высокополье и Новопетровка Херсонской области подконтрольны Вооруженным силам России.

Власть Российской Федерации установлена на территории Херсонской области навсегда. С соответствующим заявлением выступил руководитель военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.