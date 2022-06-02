Мизинцев сообщил, что украинские боевики удерживают мирных жителей в Зеленодольске Днепропетровской области

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в четверг вечером сообщил о том, что боевики украинских националистических формирований удерживают мирных жителей в Зеленодольске Днепропетровской области.
По информации Мизинцева, украинские националисты препятствуют возращению людей в свои дома в освобожденные российскими войсками села Высокополье и Новопетровку Херсонской области.
Как рассказал российский генерал, попытки мирных граждан самостоятельно выехать из Зеленодольска жестко пресекаются. Боевики подвергают граждан физическому насилию, отнимают у них ценные вещи и личные автомашины.
Мизинцев уточнил, что вырваться из блокированного националистами города смогли только отдельные граждане.
Населенные пункты Высокополье и Новопетровка Херсонской области подконтрольны Вооруженным силам России.
Власть Российской Федерации установлена на территории Херсонской области навсегда. С соответствующим заявлением выступил руководитель военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.