Глава ВГА Херсонской области Сальдо: власть России установлена в регионе навсегда

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2 июня 2022, 16:25 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Флаг России, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Власть Российской Федерации установлена на территории Херсонской области навсегда. С соответствующим заявлением выступил руководитель военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

«В Херсонской области власть РФ установлена навсегда, делается все, чтобы люди спокойно жили и планировали будущее, заявил "Украине.ру" глава администрации», — говорится в посте, размещенном в Telegram-канале РИА Новости.

Как сообщалось ранее сегодня, помощник главы Чечни Апти Алаудинов рассказал, что националисты под угрозой смерти вернули в город Северодонецк 150-200 бойцов Вооруженных сил Украины, которые отступили в Лисичанск.