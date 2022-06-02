США ввели санкции против 17 россиян, семи яхт и трех самолетов

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2 июня 2022, 18:36 Источник: РИА Новости, Интерфакс

фото: Liu Jie/globallookpress.com

Министерство финансов США ввел санкции в отношении 17 российских граждан, семи яхт и трех самолетов, имеющих отношение к россиянам. Документ с перечислением фамилий в четверг размещен на сайте американского Минфина.

Санкции приняты в отношении министра экономического развития РФ Максима Решетникова, главы "Росгеологии" Сергея Горькова, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина, предпринимателя Года Нисанова и других россиян.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США предприняло новые действия, направленные на ослабление ключевых структур, используемых российской элитой, чтобы сокрыть и переместить деньги и тайно использовать роскошные активы по всему миру", - говорится в сообщении.

Под санкции SDN List попали яхты, ходящие под флагом Каймановых островов яхты "Flying Fox", "Madame Gu" и "Нега", принадлежащая российскому предпринимателю и имеющая флаг Маршаловых островов яхта "Sea Rhapsody", яхты "Шелест", Graceful и Olympia, ходящие под российским флагом. По данным минфина США, две последние связаны с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным ведомства, санкции введены в отношении принадлежащих российскому предпринимателю и депутату Андрею Скочу вертолета AS365 Dauphin и самолета A319, а также принадлежащего Skyline Aviation SRL бизнес-джета BD700-1A10 Global 6000. Яхта "Madame Gu" связана с Андреем Скочем.

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