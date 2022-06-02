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Бойцы Росгвардии поймали под Запорожьем криминального авторитета из Украины

, 15:52

Бойцы Росгвардии поймали под Запорожьем криминального авторитета из Украины

В Запорожской области бойцы Росгвардии поймали криминального авторитета из Украины. В настоящее время проходит проверка его связей со спецслужбами республики. Информацию передаёт пресс-служба ведомства.

«Рецидивист оказал сопротивление, но был обезврежен. В настоящее время проверяется его причастность к деятельности СБУ», − значится в рапорте силовиков.

Ранее сегодня стало известно, что подразделения Донецкой народной республики подавили попытки контрнаступления войск Украины в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки.

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