Хакер из RaHDIt: моральный дух армии Украины падает, в то же время у Киева осталось много идейных бойцов

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2 июня 2022, 13:13 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Моральный дух Вооруженных сил Украины падает, в то же время у Киева осталось много идейных бойцов. На это указал хакер из группировки RaHDIt.

«Боевой дух украинской армии падает, ее военнослужащие стремятся сохранить свои жизни в плену, в то же время у противника осталось много идейных бойцов, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, представитель RaHDIt отметил, что киевская сторона не обнародует реальные потери ВСУ из-за боязни паники среди населения и военных.