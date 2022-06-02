Хакер из RaHDIt: моральный дух армии Украины падает, в то же время у Киева осталось много идейных бойцов

Моральный дух Вооруженных сил Украины падает, в то же время у Киева осталось много идейных бойцов. На это указал хакер из группировки RaHDIt.
«Боевой дух украинской армии падает, ее военнослужащие стремятся сохранить свои жизни в плену, в то же время у противника осталось много идейных бойцов, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Как сообщалось ранее в четверг, представитель RaHDIt отметил, что киевская сторона не обнародует реальные потери ВСУ из-за боязни паники среди населения и военных.