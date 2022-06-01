Чтобы спасти западные правительства от позора, сотни натовских генералов на «Азовстали» могли быть убиты и утилизированы

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1 июня 2022, 18:30

Среди тысяч наёмников из более чем пятидесяти стран, воюющих на Украине, есть бывшие и действующие сотрудники иностранных спецслужб. Чаще всего они выступают в роли тайных советников или инструкторов.



Недавно о гибели своих сотрудников на Украине сообщало и Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Двое американских специалистов по обслуживанию секретной аппаратуры связи сгорели в подбитом вертолёте, пытаясь выбраться из Мариуполя. Украинское командование не раз пыталось вывезти иностранных советников из окружённого города.



Как отметил шеф украинской военной разведки Кирилл Буданов, в общей сложности перелёты в Мариуполь совершили 16 вертолётов. Но два вертолёта были, по его утверждению, сбиты российскими военными. На заводе «Азовсталь» в Мариуполе до сих пор задерживают спрятавшихся или отставших при сдаче в плен украинских военнослужащих, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Но вот натовских генералов среди них пока не обнаружено. А ведь ранее сообщалось, что в мариупольском котле находилось, по разным данным разведки и радиоперехватов, 400–600 иностранных наёмников. Назывались даже фамилии натовских генералов.



Всех иностранных наёмников из «Азовстали» вертолётами вывезти не могли. Чужие подводные лодки из-за малой глубины Азовского моря и кораблей Черноморского флота к мариупольскому порту не могут прокрасться. Конечно, канадские и американские советники украинского происхождения могли бы попытаться затеряться среди тысяч прочих пленных. Но при тщательной фильтрации их всё равно выведут на чистую воду. Вряд ли реально замуровать их в каком-нибудь подготовленном помещении с вентиляцией, запасом еды и воды, скажем, на месяц. В расчёте на то, что, после того как все проверки закончатся, им подадут сигнал и они выберутся наружу.



Впрочем, с трудом верится, что западные генералы, которых так ждали на выходе, сейчас в дальних штольнях срочно отращивают бороды, делают азовские наколки и учат мову. Скорее всего, их уже нет в живых или их тайно переправили в Москву для использования в закулисных играх разведок.



«Какие бы западные военные ни скрывались на комбинате «Азовсталь», они, скорее всего, мертвы. Убиты неонацистскими группировками и утилизированы таким образом, чтобы их тела не могли быть обнаружены или опознаны», – заявил профессор международных отношений Питтсбургского университета США Майкл Бреннер. Он пояснил, что так боевики избавят западные правительства от позора и политических издержек. Украинское руководство в ответ на услугу получит материальную поддержку со стороны Запада. Майкл Бреннер допустил, что принять решение об уничтожении ставших неудобными союзников бандеровцы могли и без указаний Киева.



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