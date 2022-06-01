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WarGonzo: спецназ «Ахмат» совместно с НМ ЛНР зачистил все жилые кварталы Северодонецка

, 17:22

WarGonzo: спецназ «Ахмат» совместно с НМ ЛНР зачистил все жилые кварталы Северодонецка
WarGonzo в Северодонецке/ стоп-кадр из ролика

Спецкор проекта WarGonzo передаёт обстановку из зачищенного от украинских боевиков Северодонецка. Журналист отмечает, что спецназ «Ахмат» совместно с НМ ЛНР контролирует все жилые кварталы города.

Единственное место, где ещё остаются киевские оккупанты – это промышленный район, в котором накануне противник устроил теракт с подрывом цистерны на производственном объединении «Азот». Ранее издание сообщало, что СК РФ возбудил уголовное расследование по этому факту.

Также в городе попадаются дезориентированные группы противника из 2-3 человек, которые выявляются и уничтожаются при сопротивлении.

Военкоры проекта продолжают освещать продвижение объединённой группировки союзнических армий России и республик Донбасса. Смотрите включение из центра Северодонецка с небольшой экскурсией от легендарного командира «Ахмата» с позывным «Охотник», который непосредственно участвовал во взятии города.

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