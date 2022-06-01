СК РФ выясняет факты подрыва боевиками ВСУ цистерны с химикатами на комбинате Северодонецка

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1 июня 2022, 11:17

Цистерна, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Специалисты Следственного комитета России ведут расследование факта подрыва цистерны с опасными химикатами на комбинате Северодонецка в ЛНР боевиками ВСУ. информацию сообщает в среду RT со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Следователи СК России зафиксируют и расследуют факт подрыва ВФУ цистерны с химикатами на комбинате в Северодонецке Луганской Народной Республики», —значится в сообщении.

Напомним, ранее спикер Народной милиции ЛНР заявил, что цистерну в Северодонецке подорвали при отступлении киевские оккупационные подразделения. Предварительно сообщается, что внутри уничтоженной цистерны находилась азотная кислота.