Гутерреш о ситуации со сдавшимися в плен в Мариуполе: ООН выступает за скорейший обмен пленными между Россией и Украиной

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1 июня 2022, 15:37 Источник: РИА Новости

генсек ООН Антониу Гутерреш, Loey Felipe/XinHua

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает за скорейший обмен пленными между Россией и Украиной. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции с премьером Швеции Магдаленой Андерсон ответил на вопрос о пленных, вышедших с белыми флагами с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Гутеррешу напомнили, что ООН была вовлечена в эвакуацию гражданских лиц с "Азовстали". Глава организации уточнил, что ООН напрямую не занималась эвакуацией военных, так как это не ее компетенция.

"На чем мы настаивали, так это на необходимости проведения как можно скорее обмена пленными, чтобы эта проблема была разрешена определенным образом", - отметил Антониу Гутерреш.

Украинские военные и боевики начали сдаваться в Мариуполе 16 мая. 26 мая представитель Народной милиции ДНР заявлял, что всех спрятавшихся на территории "Азовстали" украинских военнослужащих найдут, на полную зачистку этого завода в Мариуполе требуется две-три недели.