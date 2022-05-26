Басурин: всех спрятавшихся на «Азовстали» украинских бойцов найдут, на полную зачистку комбината требуется две-три недели

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26 мая 2022, 11:58

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Всех спрятавшихся на территории «Азовстали» украинских военнослужащих найдут, на полную зачистку мариупольского металлургического комбината требуется две-три недели. С соответствующим заявлением выступил Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ДНР.

«Всех спрятавшихся на “Азовстали” украинских бойцов найдут, на полную зачистку требуется две-три недели, заявил Басурин», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

Как сообщалось ранее в четверг, руководитель ДНР Денис Пушилин проинформировал, что на «Азовстали» обнаружили киевских военных, которые спрятались или отстали при сдаче в плен.