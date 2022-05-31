Емкость с химикатами взорвалась на комбинате «Азот» в Северодонецке

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31 мая 2022, 20:00 Источник: ТАСС

военный, Dominic Chiu/Keystone Press Agency

Вечером во вторник, 31 мая, стало известно, что в Северодонецке на комбинате "Азот", территорию которого в настоящий момент контролируют украинские военные, взорвалась емкость с химикатами.

Информацию о взрыве на комбинате "Азот" предоставил посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родион Мирошник.

Согласно предварительным данным, в подорванной емкости находилась азотная кислота. Подчеркивается, что территория завода все еще находится под контролем формирований украинского режима. Обстоятельства случившегося устанавливаются.