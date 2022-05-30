В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв

В центре Мелитополя произошел мощный взрыв. Соответствующую информацию предоставил утром в понедельник, 30 мая, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Согласно последним данным, взрыв произошел сегодня около 7.40. Жители домов на улицах Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко сообщили, что у них в квартирах дрожали окна и стены. Известно, что в центре Мелитополя были видны клубы черного дыма.
К настоящему моменту не сообщается, пострадал ли кто-то в результате взрыва. Причины случившегося устанавливаются.