В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв

Аргументы Недели → В мире 13+

30 мая 2022, 09:15 Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Michal Burza/ZUMAPRESS.com

В центре Мелитополя произошел мощный взрыв. Соответствующую информацию предоставил утром в понедельник, 30 мая, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Согласно последним данным, взрыв произошел сегодня около 7.40. Жители домов на улицах Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко сообщили, что у них в квартирах дрожали окна и стены. Известно, что в центре Мелитополя были видны клубы черного дыма.

К настоящему моменту не сообщается, пострадал ли кто-то в результате взрыва. Причины случившегося устанавливаются.