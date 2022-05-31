Гражданка России погибла в Таиланде

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31 мая 2022, 17:13 Источник: РИА "Новости"

сотрудник полиции Таиланда, Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency

В Таиланде погибла тридцатипятилетняя гражданка Российской Федерации. Соответствующую информацию предоставил днем во вторник, 31 мая, генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов.

Согласно последней информации, россиянка выпала из окна многоэтажного здания кондоминиума, в котором она снимала жилплощадь вместе с тремя друзьями.

Владимир Соснов отметил, что консульство к настоящему моменту официально проинформировано о данном происшествии, сотрудники поддерживают контакты с полицией. Проводится следствие.