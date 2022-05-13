Аргументы Недели → Армия 13+

13 мая 2022, 13:23 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Портал «ЕАДэйли» сообщил печальную новость о том, что неназванный турист погиб на Эльбрусе в заметке под заголовком: «На Эльбрусе погиб турист — он сорвался с вершины». Эта новость печальна вдвойне по той причине, что она была написана крайне некомпетентным человеком.

EADaily сообщает, ссылаясь на ТК Mash Gor: «По данным Mash Gor, мужчина восходил на гору вместе с незарегистрированной группой утром 13 мая. На высоте 5 300 метров он улетел в седловину и получил черепно-мозговую травму. Турист скончался на месте».

Начнём с того, что вершины Эльбруса имеют высоты: Западная - 5642 м над уровнем Балтийского моря, с поправками на сезонный уровень снега, и Восточная - 5621м с теми же допусками. То есть высота 5 300 м — это не про вершины. Спрашивается зачем писать, что он сорвался с вершины? Тем более, что сорваться с вершин на Эльбрусе весьма проблематично, для этого необходимо сделать что-то совсем невероятное.

Далее, седловина Эльбруса находится на высоте 5416 м с поправками на уровень снега, опять же, чтобы попасть на неё с высоты 5 300м надо не упасть, а подлететь вверх более чем на 100 м. К тому же, на седловине совершенно некуда проваливаться.

Берусь предположить, что очень неудачливый турист не удержал равновесия и упал где-то на траверсе (указан на фото красной полосой) и затем скользил в направлении ледника Азау, а на этом склоне много трещин. И он мог угодить в одну из них.

Приношу свои извинения, что поучаю невежд на столь трагичном примере. Но, очень уж хочется читать грамотные новостные заметки в наших СМИ.