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31 мая 2022, 14:31

Гаубица М777/ с сайта Пентагона

Касательно сегодняшней трагедии уточнения приводит Министерство информации Донецкой Народной Республики ведомство заявило, что сегодняшний обстрел Донецка, в результате которого погибли шестеро человек, а 20 получили ранения, террористы ВСУ вели из поставленных Вашингтоном гаубиц М777.

Под огнём противника оказались за несколько дней школы, магазины, остановки, жилые дома.

Возникает вопрос, если военные союзнической группировки работают на опережение поставок вооружения Западом на Украину, как могли из Польши до границ республик Донбасса добраться без всякого препятствия совсем не миниатюрные американские гаубицы. Они преодолели, напомним, тысячи километров железных дорог, десятки развилок, станций, полустанков и мостов.

Ранее стало известно, что во вторник, 31 мая, по городу Макеевке в ДНР украинские боевики вновь нанесли массированный удар. В результате акта агрессии со стороны киевских террористов есть погибшие и раненые.