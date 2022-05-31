Боевики ВСУ вновь нанесли удары по Макеевке – есть погибшие

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31 мая 2022, 13:29

Обстрел, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Во вторник, 31 мая, по городу Макеевке в ДНР украинские боевики вновь нанесли массированный удар. В результате акта агрессии со стороны киевских террористов есть погибшие и раненые.

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщает: «В результате обстрела ВФУ Красногвардейского района Макеевки по адресу: поселок Первомайский, ул. Береговая, 39 погиб ребенок 2017 г.р., по адресу поселок Первомайский, ул. Кировоградская, 3 погибла женщина 1975 г.р., ранен мужчина».

Ранее сегодня стало известно, что украинские военизированные формирования разрушили более 60% жилого фонда Северодонецка. В городе идут работы по разбору руин и предварительной оценке будущего восстановления. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко.