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31 мая 2022, 13:45

Домик и лупа/ из открытых источников

Российские граждане смогут и далее покупать в Европейском Союзе недвижимость. Запрет на подобное приобретение исключили из шестого пакета антироссийских санкций. Информацию сообщает во вторник, 31 мая, Bloomberg.

Решение, как сообщает иностранное агентство, продавил Кипр. Государство активнее всего выступало против данного запрета. Власти Евросоюза ранее предлагали исключить сделки с недвижимостью на территории союза с гражданами, жителями и юридическими лицами РФ.

Ранее сообщалось, что санкции Запада направлены не на президента, политическое и военное руководство РФ. Они «наказывают» обычных граждан страны. В их основе лежит ненависть к России и русским. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.