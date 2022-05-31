В ЕС решились отключить Сбербанк от системы SWIFT

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31 мая 2022, 13:12

Сбербанк, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Европейский Союз принял решение отключить Сбербанк от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Сделано это будет при реализации шестого пакета санкций. Информацию разместила в своём микроблоге Twitter глава Евросовета Шарль Мишель, назвав эту меру «де-Свифтингом».

В начале мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европейская комиссия в рамках шестого пакета ограничительных мер в отношении России предлагает отключить Сбербанк от SWIFT. Она назвала это решение особой и отдельной мерой, потому что на долю Сбербанка приходится 37% банковского сектора.

Однако в самом Сбербанке не увидели в этом шаге Европы угроз для работы. Как отметили специалисты кредитной организации РБК, отключение не изменит текущую ситуацию в международных расчетах и не повлияет на внутрироссийские операции.

Как стало известно ранее, в марте от SWIFT уже отключили семь банков — ВТБ, «Россию», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.