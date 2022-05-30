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Новый американский посол на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев

, 20:56 Источник: ТАСС

Новый американский посол на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев
Бриджит Бринк , фото: Aziz Karimov/globallookpress.com

Новый посол Соединенных Штатов Америки на Украине Бриджит Бринк 29 мая прибыла в Киев. Информация о прибытии американского дипломата в Киев появилась в понедельник на сайте украинского посольства.

В ближайшее время Бринк приступит к выполнению своих обязанностей.

Бриджит Бринк на пост посла на Украине была выдвинута главой американского Белого дома Джозефом Байденом 25 апреля 2022 года и единогласно утверждена Сенатом США 18 мая.

Как известно, глава МИД Франции Катрин Колонна прибыла в Киев, в ее планах встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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