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Байден заявил, что США не будут посылать Украине ракетные системы, которые способны бить по территории России

, 19:59 Источник: ТАСС

Байден заявил, что США не будут посылать Украине ракетные системы, которые способны бить по территории России
Джо Байден, фото: Oliver Contreras - CNP/globallookpress.com

Американский президент Джозеф Байден в понедельник заявил, что власти США не намерены поставлять Украине ракетные системы, которые Киев смог бы применять для ударов по территории России.

Ранее американская газета New York Times написала о решении Белого дома поставить Вооруженным силам Украины установки M31 GMLRS.

Байден, отвечая на вопрос журналистов о том, собираются ли США передавать Украине дальнобойные ракетные вооружения, сказал, что этого не будет, ракетные системы, которые могут бить по территории России, Киеву не предоставят. Он не уточнил, о каких именно ракетах идет речь.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале прокомментировал решение Джо Байдена об отказе от поставок на Украину ракетных систем, способных наносить удары по России: "Разумно! Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо".

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