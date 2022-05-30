Медведев: Россия в случае атаки на свои города ответит ударами по центрам принятия преступных решение, они находятся не в Киеве

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30 мая 2022, 17:55

фото с сайта Кремля

Россия в случае атаки на российские города ответит ударами по центрам принятия преступных решение, и не все из них находятся в Киеве. С таким заявлением выступил в понедельник на совещании, которое в режиме видеоконференции проводил Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Как отметил Медведев, не надо объяснять, «что будет дальше после атаки российских городов», - сообщает Общественная служба новостей. «Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы Российской Федерации исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится далеко не в Киеве», — подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В оперативном совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володи, глава МИД РФ Сергей Лавров, руководитель администрации президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

На совещании обсуждались вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России.

Россия начала проводить спецоперацию по защите жителей ДНР и ЛНР 24 февраля. Со стороны ВСУ зафиксированы обстрелы Белгородской, Курской и Брянской областей.