Путин предложил членам Совбеза обсудить вопросы внешней политики и безопасности РФ

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30 мая 2022, 13:36 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в рамках совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ в понедельник, 30 мая, предложил обсудить вопросы внешней политики и обеспечения безопасности страны.

Глава государства заявил о необходимости обсуждения ряда связанных между собой вопросов и пояснил, что имеет в виду сферы внешней политики и обеспечения безопасности Российской Федерации.

После этого Владимир Путин предложил руководителю Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову выступить перед собравшимися с докладом.