Вице-премьер Украины Верещук заявила, что обменом военнопленных займется разведка Минобороны Украины и СБУ

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30 мая 2022, 17:17 Источник: РИА Новости

Вице-премьер Украины Ирина Верещук, фото из открытых источников

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что передала функции по обмену пленными главному управлению разведки украинского министерства обороны. Верещук проинформировала об этом в Telegram-канале.

Она пишет: "Свой функционал по обмену военнопленными передаю главному управлению разведки минобороны. Соответствующие реестры созданы, организационные вопросы отработаны, коммуникационные каналы налажены". "В дальнейшем обмены военнопленными - это совместная работа ГУР и СБУ", - заключила Верещук.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал о нахождении на территории республики находятся более пяти тысяч военнопленных украинских боевиков. Часть из них вышли из "Азовстали" с белыми флагами.

Перед сдачей в плен в апреле в городе Мариуполе украинские морские пехотинцы потеряли убитыми 102 человека. Об этом рассказал полковник Владимир Баранюк, командовавший 36-й бригадой Вооруженных сил Украины.