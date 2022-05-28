Командовавший 36-й бригадой ВСУ полковник Баранюк: перед сдачей в плен в апреле в Мариуполе морпехи потеряли убитыми 102 человека

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28 мая 2022, 09:21 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Перед сдачей в плен в апреле в городе Мариуполе украинские морские пехотинцы потеряли убитыми 102 человека. Об этом рассказал полковник Владимир Баранюк, командовавший 36-й бригадой Вооруженных сил Украины.

«Украинские морпехи, перед тем как сдаться в плен в апреле в Мариуполе, потеряли 102 человека убитыми и около 400 ранеными. Такие цифры назвал нашему корреспонденту Мураду Газдиеву полковник Владимир Баранюк, который командовал 36-й бригадой морских пехотинцев ВСУ», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

Ранее сегодня сообщалось, что министерство обороны России продемонстрировало видео ведения боя подразделением ВДВ в ходе специальной операции на Украине.