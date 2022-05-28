Минобороны России показало видео ведения боя подразделением ВДВ в ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео ведения боя подразделением ВДВ в ходе специальной операции на Украине. Предоставленный ведомством ролик разместил Telegram-канал «RT на русском».
«Минобороны РФ публикует кадры ведения боя подразделением ВДВ в ходе специальной военной операции. При поддержке артиллерии российские десантники подавили сопротивление опорного пункта ВСУ, после чего отбили и контратаку. Были уничтожены два БТР и около 20 военнослужащих ВСУ», — прокомментировал выложенную запись TG-канал.
Как сообщалось ранее в субботу, ТАСС проинформировал, что военные РФ применили во время спецоперации новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка».