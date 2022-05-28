Минобороны России показало видео ведения боя подразделением ВДВ в ходе спецоперации на Украине

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28 мая 2022, 08:59

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео ведения боя подразделением ВДВ в ходе специальной операции на Украине. Предоставленный ведомством ролик разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Минобороны РФ публикует кадры ведения боя подразделением ВДВ в ходе специальной военной операции. При поддержке артиллерии российские десантники подавили сопротивление опорного пункта ВСУ, после чего отбили и контратаку. Были уничтожены два БТР и около 20 военнослужащих ВСУ», — прокомментировал выложенную запись TG-канал.

Как сообщалось ранее в субботу, ТАСС проинформировал, что военные РФ применили во время спецоперации новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка».