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Источник: взрыв в Мелитополе произошел во время раздачи гумпомощи, пострадали волонтеры

, 10:43 Источник: РИА "Новости"

Источник: взрыв в Мелитополе произошел во время раздачи гумпомощи, пострадали волонтеры
скорая помощь, pixabay.com

Источник в администрации Мелитополя сообщил представителям средств массовой информации, что взрыв автомобиля в городе произошел утром в понедельник, 30 мая, во время раздачи гуманитарной помощи.

Согласно последним данным, машина взорвалась возле жилого дома. В результате случившегося пострадали волонтеры, разносившие адресную гумпомощь.

Ранее источник в администрации Мелитополя заявил, что травмы в ходе мощного взрыва в центре города получили три человека, двое из них были доставлены в медицинское учреждение.

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