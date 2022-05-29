Украина получила от Польши 18 современных самоходных гаубиц Krab

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29 мая 2022, 19:06 Источник: Коммерсантъ

Самоходная гаубица Krab, Rainer Jensen/globallook.com

Польша направила Киеву 18 самоходных гаубиц Krab. Теперь на вооружении Украины как минимум 24 самоходных орудия западного производства. Об этом сообщило в воскресенье Polskie Radio со ссылкой на источник в польском правительстве.

155-мм гаубицы Krab считаются одними их самых современных на планете. Дальность их стрельбы составляет до 40 километров. Производит гаубицы польская компания Huta Stalowa Wola.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие прибыли в ФРГ для обучения обращению с гаубицами PzH 2000. Германия и Нидерланды планируют передать Киеву 12 таких самоходных гаубиц.