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Украина получила от Польши 18 современных самоходных гаубиц Krab

, 19:06 Источник: Коммерсантъ

Украина получила от Польши 18 современных самоходных гаубиц Krab
Самоходная гаубица Krab, Rainer Jensen/globallook.com

Польша направила Киеву 18 самоходных гаубиц Krab. Теперь на вооружении Украины как минимум 24 самоходных орудия западного производства. Об этом сообщило в воскресенье Polskie Radio со ссылкой на источник в польском правительстве.

155-мм гаубицы Krab считаются одними их самых современных на планете. Дальность их стрельбы составляет до 40 километров. Производит гаубицы польская компания Huta Stalowa Wola.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие прибыли в ФРГ для обучения обращению с гаубицами PzH 2000. Германия и Нидерланды планируют передать Киеву 12 таких самоходных гаубиц.  

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