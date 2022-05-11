В Германии идёт подготовка украинских артиллерийских расчётов обращению с гаубицами PzH 2000

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11 мая 2022, 11:12

Фото: Соцсети

Солдаты ВСУ прибыли в Германию для обучения обращению с гаубицами PzH 2000, сообщает Телеграм-канал. Германия и Нидерланды планируют передать Украине двенадцать таких самоходных гаубиц.

В артиллерийское училище бундесвера в Идар-Оберштайне приехали 60 украинских военнослужащих их обучение займёт около месяца.

Самоходные 155-мм гаубицы PzH 2000 — это относительной новый вид тяжёлого артиллерийского вооружения. Дальность стрельбы – 30 км, при ведении огня активно -реактивными снарядами V-LAP – 56 км. Расчёт одной машины – пять канониров.

Раннее сообщалось, что США передали Киеву 89 155-мм буксируемых гаубиц М777, а также 120 тыс7 выстрелов к ним. Все это добро уже прибыло на Украину.

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