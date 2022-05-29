WP рассказала, что иностранцы, приехавшие сражаться за Украину, столкнулись с недостатком снаряжения и вооружений

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29 мая 2022, 18:22 Источник: ТАСС

Солдаты НАТО, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Иностранные наемники, которые с началом военной спецоперации в Украине приехали туда для участия в боевых действиях, столкнулись с недостатком снаряжений и оружия. Об этом написала в воскресенье газета The Washington Post, которая взяла интервью у некоторых участников событий.

Собеседники издания рассказали, что, прибыв на место, увидели «вопиющее несоответствие» с тем, что они ожидали. Например, бывший морской пехотинец, который называет себя Дакотой, сообщил, что его отряд, сражавшийся под Киевом, получил противотанковые комплексы Javelin без источников питания — из-за этого они оказались абсолютно неработоспособными. По его словам, уже на второй день боев 8 из 20 добровольцев в его отряде оставили свои позиции.

Другие собеседники также говорили, что им приходилось отправляться в бой «с недостаточными снаряжением и вооружениями». Они признались журналистам, что сомневаются в том, стоит ли им возвращаться в Украину.

«Некоторые из них намерены сделать это. Другие видели, как умирают их друзья, и решили, что с них хватит», - пишет издание.

По данным The Washington Post, после начала спецоперации около 4 тысяч американцев заявили о своем желании отправиться в Украину.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявлял: «лучшее, что ждет воюющих на стороне Киева иностранных наемников — длительные сроки тюремного заключения».