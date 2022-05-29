Билл Гейтс допустил возникновение новой пандемии в следующие двадцать лет с вероятностью 50%

Американский бизнесмен, основатель компании Microsoft Билл Гейтс в беседе с журналистами выразил мнение, что в ближайшие двадцать лет человечество может ждать новая пандемия с вероятностью 50%.
Билл Гейтс допустил, что новая пандемия может возникнуть уже от известного вируса – коронавируса или разновидности гриппа. Однако, не исключено, что эпидемию может спровоцировать что-то другое, в частности, вирус, созданный биотеррористами.
Предприниматель добавил, что население планеты растет, человек вторгается во все новые экосистемы, поэтому возможна и пандемия естественного происхождения, которая станет следствием климатических изменений.