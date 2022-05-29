Билл Гейтс допустил возникновение новой пандемии в следующие двадцать лет с вероятностью 50%

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29 мая 2022, 10:15 Источник: El Diario

Билл Гейтс, Cbs/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Американский бизнесмен, основатель компании Microsoft Билл Гейтс в беседе с журналистами выразил мнение, что в ближайшие двадцать лет человечество может ждать новая пандемия с вероятностью 50%.

Билл Гейтс допустил, что новая пандемия может возникнуть уже от известного вируса – коронавируса или разновидности гриппа. Однако, не исключено, что эпидемию может спровоцировать что-то другое, в частности, вирус, созданный биотеррористами.

Предприниматель добавил, что население планеты растет, человек вторгается во все новые экосистемы, поэтому возможна и пандемия естественного происхождения, которая станет следствием климатических изменений.