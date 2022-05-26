Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России за сутки возросло на 4 700

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26 мая 2022, 11:15

COVID-19, pixabay.com

За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 4 700. Об этом сообщили сегодня в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе отметили, что по состоянию на 26 мая текущего года количество госпитализаций за сутки в Российской Федерации составило 2 060 человек, снизившись по сравнению с предшествующими 24 часами на 17,7 процента.

За прошедшие сутки на территории страны скончался 91 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.