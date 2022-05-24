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Попова заявила, что ученые не видят рисков возникновения новой волны COVID-19 в России

, 14:31 Источник: Радио "Комсомольская правда"

Попова заявила, что ученые не видят рисков возникновения новой волны COVID-19 в России
глава Роспотребнадзора Анна Попова, Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова днем во вторник, 24 мая, заявила, что в настоящий момент ученые не видят рисков возникновения очередной волны коронавируса нового типа на территории России.

Анна Попова напомнила, что каждая волна COVID-19 была связана с приходом нового варианта вируса. В настоящий момент ученые фиксируют изменения внутри штамма "омикрон", однако нового варианта коронавирусной инфекции пока не появилось.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что население РФ достаточно в большом количестве переболело "омикроном".

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