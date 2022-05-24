Попова заявила, что ученые не видят рисков возникновения новой волны COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова днем во вторник, 24 мая, заявила, что в настоящий момент ученые не видят рисков возникновения очередной волны коронавируса нового типа на территории России.
Анна Попова напомнила, что каждая волна COVID-19 была связана с приходом нового варианта вируса. В настоящий момент ученые фиксируют изменения внутри штамма "омикрон", однако нового варианта коронавирусной инфекции пока не появилось.
Глава Роспотребнадзора напомнила, что население РФ достаточно в большом количестве переболело "омикроном".