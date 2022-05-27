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Собор Украинской православной церкви объявил о независимости от РПЦ

, 22:29 Источник: РИА "Новости"

Собор Украинской православной церкви объявил о независимости от РПЦ
купол православного храма, pixabay.com

В пятницу, 27 мая, Собор канонической Украинской православной церкви объявил о самостоятельности, а также о независимости от РПЦ. Соответствующая информация содержится на официальном сайте УПЦ.

Подчеркивается также, что Собор выражает несогласие с высказанной ранее позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по спецоперации РФ на Украине.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда подчеркнул, что Русская православная церковь к настоящему моменту не получала обращений от канонической Украинской православной церкви, вследствие чего не может прокомментировать вышеуказанную информацию. Он также отметил, что в РПЦ молятся о скорейшем наступлении мира.

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