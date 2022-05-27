Офицер ЛНР Марочко: подразделения республики вошли в Северодонецк, пути отступления войск Украины отрезаны

Подразделения Луганской народной республики вошли на территорию города Северодонецка, пути отступления войск Украины отрезаны. Соответствующую информацию озвучил офицер ЛНР Андрей Марочко.
«Силы ЛНР вошли в Северодонецк, пути отступления украинских войск отрезаны, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР и показал детали на карте», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.
Ранее сегодня сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс высказала точку зрения, согласно которой Запад никогда не сможет чувствовать себя в безопасности, если Москва победит на Украине.