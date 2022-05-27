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27 мая 2022, 11:28

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская авиация ликвидировала свыше 250 украинских националистов, 10 танков и 5 установок реактивных систем залпового огня «Град». Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал «RT на русском», предоставило министерство обороны РФ.

«Российская авиация уничтожила более 250 украинских националистов, 10 танков и 5 установок РСЗО “Град”, сообщило Минобороны РФ», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Также в ведомстве заявили, что отечественные средства ПВО сбили в Одесской области украинский самолет МиГ-29.

Ранее сегодня сообщалось, что войска народных республик Донбасса установили полный контроль над городом Красный Лиман.