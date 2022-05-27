Войска республик Донбасса установили полный контроль над городом Красный Лиман

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27 мая 2022, 11:05

Ополченцы Донбасса в 2014 году, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Войска народных республик Донбасса установили полный контроль над городом Красный Лиман. Об этом проинформировало РИА Новости.

«В ДНР заявили, что силы республик Донбасса освободили и установили полный контроль над Красным Лиманом, всего в ДНР освобождены 220 населенных пунктов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, руководитель ДНР Денис Пушилин сделал заявление о том, что жители Мариуполя не хотят восстанавливать металлургический комбинат «Азовсталь» из экологических соображений. По словам политика, предприятие не позволяло городу стать курортным.